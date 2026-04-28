En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.384,20 para la compra y $1.435,68 para la venta este 28 de abril, lo que representa una suba de 1,21% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (baja 0,69%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una suba de 0,7% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.447,18 lo que representa una baja de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.

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Por último el dólar mayorista está $1.395,50 para la compra y $1.404,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.499,68.

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