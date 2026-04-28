💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 28 de abril de 2026
El oficial cayó tras una racha alcista. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.384,20 para la compra y $1.435,68 para la venta este 28 de abril, lo que representa una suba de 1,21% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (baja 0,69%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una suba de 0,7% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.447,18 lo que representa una baja de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.
Por último el dólar mayorista está $1.395,50 para la compra y $1.404,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.499,68.
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