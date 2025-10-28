💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 28 de octubre de 2025
Los dólares rebotaron tras la baja post elecciones. Conocé los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.436,47, para la compra y $1.491,16 para la venta este 28 de octubre, lo que representa una suba de 2,71% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (sube 2,40%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, representa una suba de 0,34% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.477,87 lo que representa una baja de 2,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.
Por último el dólar mayorista está $1.461 para la compra y $1.470 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.485,89.
