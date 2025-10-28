En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.436,47, para la compra y $1.491,16 para la venta este 28 de octubre, lo que representa una suba de 2,71% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (sube 2,40%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, representa una suba de 0,34% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.477,87 lo que representa una baja de 2,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.

Por último el dólar mayorista está $1.461 para la compra y $1.470 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.485,89.

