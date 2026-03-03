💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 3 de marzo de 2026
El informal rebotó y subió cinco pesos. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.382,88 para la compra y $1.433,40 para la venta este 3 de marzo, lo que representa una suba de 0,65% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.385 y para la venta $1.435 (sube 1,41%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una suba de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.434,11 lo que representa una suba de 1,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.865,50.
Por último el dólar mayorista está $1.406 para la compra y $1.415 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.478,46.
