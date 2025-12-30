En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.431,18, para la compra y $1.481,91 para la venta este 30 de diciembre, lo que representa una suba de 0,32% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.430 y para la venta $1.480 (sube 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.480,74 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.924.

Por último el dólar mayorista está $1.446 para la compra y $1.455 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.520,47.

