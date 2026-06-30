💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este martes 30 de junio de 2026
El tipo de cambio se estabiliza en la línea superior a los $1.500. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.450,60 para la compra y $1.502,09 para la venta este 30 de junio, lo que representa una suba de 0,26% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.450 y para la venta $1.500 (sube 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, representa una suba de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.521,37 lo que representa una suba del 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.950.
Por último el dólar mayorista está $1.473 para la compra y $1.482 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.555,29.
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