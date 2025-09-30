En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.351,12, para la compra y $1.406,79 para la venta este 30 de septiembre, lo que representa una suba de 2,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.350 y para la venta $1.340 (sube 1,45%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, representa una suba de 1,05% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.494,02 lo que representa una suba de 2,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.820.

Por último el dólar mayorista está $1.371 para la compra y $1.380 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.541,77.

