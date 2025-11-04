En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.439,15, para la compra y $1.491,81 para la venta este 4 de noviembre, lo que representa una baja de 0,19% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.435 y para la venta $1.485 (baja 1%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, representa una suba de 1,04% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.495,58 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.930,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.458 para la compra y $1.467 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.510,29.

Imagen: https://depositphotos.com/

Ads