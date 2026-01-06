En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.437,29 para la compra y $1.488,32 para la venta este 6 de enero, lo que representa una baja de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.440 y para la venta $1.490 (baja 0,33%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, representa una suba de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.498,06 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.937.

Por último el dólar mayorista está $1.458,50 para la compra y $1.467,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.539,43.

