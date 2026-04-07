En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.369,28 para la compra y $1.418,78 para la venta este 7 de abril, lo que representa una suba de 0,15% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta, representa una baja de 0,36% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.432,04 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.383,50 para la compra y $1.392,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.488,60.

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