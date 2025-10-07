En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.407,64, para la compra y $1.460,63 para la venta este 7 de octubre, lo que representa una suba de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.405 y para la venta $1.455 (sin variaciones).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, representa una suba de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.533,95 lo que representa una suba de 2,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.891,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.421 para la compra y $1.430 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.560,11.

Ads