En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.412,30, para la compra y $1.463,14 para la venta este 9 de diciembre, lo que representa una suba de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.415 y para la venta $1.465 (representa una suba de 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, representa una suba de 0,70% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,72 lo que representa una baja del 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.904,50.

Por último el dólar mayorista está $1.433 para la compra y $1.433 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.511,40.

