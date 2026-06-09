En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.412,46 para la compra y $1.463,83 para la venta este 9 de junio, lo que representa una baja de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (baja de 0,34%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, representa una suba de 1,74% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.457,96 lo que representa una baja de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1898.

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Por último el dólar mayorista está $1.432 para la compra y $1.441 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.517,24.

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