En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.365,21 para la compra y $1.415,79 para la venta este 1 de abril, lo que representa una suba de 0,45% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (sube 0,71%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.434,04 lo que representa una suba de 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.385 para la compra y $1.394 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.489,39.

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