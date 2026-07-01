💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 1 de julio de 2026
La divisa en sus diversas cotizaciones extiende la racha alcista que mantuvo los últimos días de junio. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.459,95 para la compra y $1.511,11 para la venta este 1 de julio, lo que representa una suba de 0,60% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.460 y para la venta $1.510 (sube 0,67%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, representa una suba de 0,66% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.521,37 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.963.
Por último el dólar mayorista está $1.480 para la compra y $1.489 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.567,06.
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