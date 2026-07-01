En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.459,95 para la compra y $1.511,11 para la venta este 1 de julio, lo que representa una suba de 0,60% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.460 y para la venta $1.510 (sube 0,67%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, representa una suba de 0,66% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.521,37 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.963.

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Por último el dólar mayorista está $1.480 para la compra y $1.489 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.567,06.

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