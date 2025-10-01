En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.403,13, para la compra y $1.456,89 para la venta este 1 de octubre, lo que representa una suba de 3,56% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.450 (sube 3,57%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, representa una suba de 2,08% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.523 lo que representa una suba de 1,9% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.

Por último el dólar mayorista está $1.414 para la compra y $1.423 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.574,02.

