En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.412,29 para la compra y $1.464,95 para la venta este 10 de junio, lo que representa una suba de 0,08% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.405 y para la venta $1.455 (baja de 0,34%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, representa una baja de 0,68% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.452,30 lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.891,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.422 para la compra y $1.431 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.510,32.

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