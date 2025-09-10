En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.382,19, para la compra y $1.433,79 para la venta este 10 de septiembre, lo que representa una baja de 0,10% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.385 y para la venta $1.435 (sube 0,70%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.375 para la compra y $1.395 para la venta, representa una suba de 0,72% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.428,49 lo que representa una baja de 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.865,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.414,50 para la compra y $1.423,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.436,89.

Ads