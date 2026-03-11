💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 11 de marzo de 2026
La divisa cedió en todas sus cotizaciones. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.368,06 para la compra y $1.418,04 para la venta este 11 de marzo, lo que representa una baja de 0,24% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (baja 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una baja de 0,7% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.413,80 lo que representa una baja de 0,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.
Por último el dólar mayorista está $1.387 para la compra y $1.396 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.469,18.
