En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.368,06 para la compra y $1.418,04 para la venta este 11 de marzo, lo que representa una baja de 0,24% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (baja 0,35%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una baja de 0,7% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.413,80 lo que representa una baja de 0,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.

Por último el dólar mayorista está $1.387 para la compra y $1.396 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.469,18.

