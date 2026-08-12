En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.464,59 para la compra y $1.515,66 para la venta este 11 de agosto, lo que representa una baja de 0,15% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (se mantiene).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, representa una baja de 0,97% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.525,19 lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.482,50 para la compra y $1.491,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.585,15.

Puede interesarte

Ads