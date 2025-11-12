💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 12 de noviembre de 2025
El informal y el valor en Banco Nación cotizaron hoy a la baja. Conocé todas las cotizaciones de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.382,64, para la compra y $1.433,92 para la venta este 11 de noviembre, lo que representa una baja de 0,76% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.385 y para la venta $1.435 (baja 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.451,89 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.865,50.
Por último el dólar mayorista está $1.403 para la compra y $1.412 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.475,88.
