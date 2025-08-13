En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.292,16, para la compra y $1.333,24 para la venta este 13 de agosto, lo que representa una suba de 0,19% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.285 y para la venta $1.325 (baja 0,38%).

Ads

Puede interesarte

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, representa una suba de 0,75% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.318,06 lo que representa una baja de 0,40% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.722,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.304 para la compra y $1.313 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.317,66.

Ads