En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.432,12 para la compra y $1.475 para la venta este 14 de enero, lo que representa una baja de 0,51% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.430 y para la venta $1.480 (baja 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, representa una suba de 0,66% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.481,74 lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.924.

Por último el dólar mayorista está $1.444 para la compra y $1.453 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.532,14.

