💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 15 de abril de 2026
La jornada estuvo marcada por el entendimiento del gobierno argentino con el FMI por un desembolso USD 1.000 millones. Mientras tanto, el Banco Central sostiene la acumulación de reservas.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.338,42 para la compra y $1.388,70 para la venta este 15 de abril, lo que representa una baja de 0,02% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.385 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa valores similares respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.398,53 lo que representa una baja de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.800,50.
Por último el dólar mayorista está $1.350 para la compra y $1.359 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.452.
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