En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.446,49 para la compra y $1.497,61 para la venta este 15 de julio, lo que representa una baja de 0,21% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.514,11 lo que representa una suba de 0,43% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.467 para la compra y $1.476 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.553,08.

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