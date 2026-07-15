💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 15 de julio de 2026
Con la publicación del IPC del mes de junio, el Banco Central proyecta en el marco de la flotación cambiaria una banda superior en agosto que llegará a los $1.880. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.446,49 para la compra y $1.497,61 para la venta este 15 de julio, lo que representa una baja de 0,21% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.514,11 lo que representa una suba de 0,43% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.
Por último el dólar mayorista está $1.467 para la compra y $1.476 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.553,08.
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