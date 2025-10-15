En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.354,61, para la compra y $1.408,02 para la venta este 15 de octubre, lo que representa una suba de 1,12% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.355 y para la venta $1.405 (sube 1,44%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, representa una suba de 2,11% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.441,77 lo que representa una baja de 0,90% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.826,50.

Por último el dólar mayorista está $1.371 para la compra y $1.380 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.461,69.

