💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 16 de septiembre de 2026
El mayorista, referencia para el mercado, avanzó luego de varias jornadas consecutivas a la baja. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.480,07 para la compra y $1.531,56 para la venta este 16 de septiembre, lo que representa una baja de 0,05% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (sube 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.537,56 lo que representa una suba de 0,33% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.
Por último, el dólar mayorista está $1.504,50 para la compra y $1.513,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.605,29.
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