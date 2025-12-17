En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.418,82, para la compra y $1.474,51 para la venta este 17 de diciembre, lo que representa una baja de 0,53% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (baja 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.514,14 lo que representa una suba de 0,70% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.

Por último el dólar mayorista está $1.442,50 para la compra y $1.451,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.555,65.

