En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.438,66, para la compra y $1.489,99 para la venta este 17 de septiembre, lo que representa una suba de 0,65% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.435 y para la venta $1.485 (sube 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, representa una suba de 1,71% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.486,47 lo que representa una suba de 1,10% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.930,50.

Por último el dólar mayorista está $1.465,50 para la compra y $1.474,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.499,85.

