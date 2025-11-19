En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.378,39, para la compra y $1.429,09 para la venta este 19 de noviembre, lo que representa una suba de 0,49% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (sube 0,35%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.441,13 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.

Por último el dólar mayorista está $1.397,50 para la compra y $1.406,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.470,30.

