💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 19 de noviembre de 2025
El informal y la cotización en Banco Nación cerraron al mismo valor. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.378,39, para la compra y $1.429,09 para la venta este 19 de noviembre, lo que representa una suba de 0,49% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (sube 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.441,13 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.
Por último el dólar mayorista está $1.397,50 para la compra y $1.406,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.470,30.
