En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.482,02 para la compra y $1.533,58 para la venta este 2 de septiembre, lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, representa una baja de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.534,30 lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.502 para la compra y $1.511 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.586,22.

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