En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.275,92, para la compra y $1.317,84 para la venta este 20 de agosto, lo que representa una suba de 0,38% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.275 y para la venta $1.315 (sube 0,38%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, representa una baja de 0,37% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.309,60 lo que representa una suba de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.709,50.

Por último el dólar mayorista está $1.283,50 para la compra y $1.292,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.311,61.

