En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.369,41 para la compra y $1.420,88 para la venta este 20 de mayo, lo que representa una suba de 0,16% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.431,71 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846,00.

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Por último el dólar mayorista está $1.388 para la compra y $1.397 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.499,69.

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