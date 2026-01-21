En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.408,67 para la compra y $1.452,35 para la venta este 21 de enero, lo que representa una baja de 0,12% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.405 y para la venta $1.455 (baja 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.463,70 lo que representa una baja de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.891,50.

Por último el dólar mayorista está $1.421,50 para la compra y $1.430,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.505,69.

