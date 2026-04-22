En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.348,48 para la compra y $1.399,75 para la venta este 22 de abril, lo que representa una baja de 0,06% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.350 y para la venta $1.400 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una suba de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.419,84 lo que representa una suba de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.820.

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Por último el dólar mayorista está $1.369 para la compra y $1.378 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.473,27.

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