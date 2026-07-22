En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.451,15 para la compra y $1.502,35 para la venta este 22 de julio, lo que representa una suba de 0,26% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.455 y para la venta $1.505 (sube 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa una suba de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.513,61 lo que representa una suba de 0,25% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.956,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.474 para la compra y $1.483 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.563,94.

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