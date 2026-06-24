En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.446,67 para la compra y $1.498,05 para la venta este 24 de junio, lo que representa una suba de 0,46% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (sube 0,34%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, representa una suba de 1,66% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.505,75 lo que representa una baja de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.470 para la compra y $1.479 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.580,44.

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