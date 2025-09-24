En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.312,41, para la compra y $1.367,95 para la venta este 24 de septiembre, lo que representa una baja de 1,72% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.310 y para la venta $1.360 (baja 1,81%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.369,47 lo que representa una baja de 2,50% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.768.

Por último el dólar mayorista está $1.328,50 para la compra y $1.337,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.391,27.

