💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 25 de febrero de 2026
El oficial marcó su segunda jornada con alzas. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.356,94 para la compra y $1.407,26 para la venta este 25 de febrero, lo que representa una suba de 0,51% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.365 y para la venta $1.415 (sube 1,07%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, representa una suba de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.405,41 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.839,50.
Por último el dólar mayorista está $1.383 para la compra y $1.392 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.457,06.
