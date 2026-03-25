En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.352,87 para la compra y $1.402,60 para la venta este 25 de marzo, lo que representa una baja de 0,81% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.350 y para la venta $1.400 (baja 0,71%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.404,55 lo que representa una baja de 0,8% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.820.

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Por último el dólar mayorista está $1.368,50 para la compra y $1.377,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.459,14.

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