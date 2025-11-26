En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.423,71, para la compra y $1.474,96 para la venta este 26 de noviembre, lo que representa una suba de 0,21% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (sube 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, representa una baja de 0,68% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.487,55 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.

Por último el dólar mayorista está $1.444,50 para la compra y $1.453,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.514,94.

