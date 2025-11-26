💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 26 de noviembre de 2025
El oficial subió pero el informal cayó. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.423,71, para la compra y $1.474,96 para la venta este 26 de noviembre, lo que representa una suba de 0,21% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (sube 0,34%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, representa una baja de 0,68% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.487,55 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.
Por último el dólar mayorista está $1.444,50 para la compra y $1.453,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.514,94.
