En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.329,01, para la compra y $1.370,79 para la venta este 27 de agosto, lo que representa mismas cifras respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.320 y para la venta $1.360 (representa una baja de 0,73%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.358,27 lo que representa una suba de 0,40% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.768.

Por último el dólar mayorista está $1.340,50 para la compra y $1.349,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.354,79.

