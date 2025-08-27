💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 27 de agosto de 2025
Blue: $1.365. Turista $1.768. Banco Nación, $1.360. MEP o Bolsa, $1.358,27.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.329,01, para la compra y $1.370,79 para la venta este 27 de agosto, lo que representa mismas cifras respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.320 y para la venta $1.360 (representa una baja de 0,73%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.358,27 lo que representa una suba de 0,40% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.768.
Por último el dólar mayorista está $1.340,50 para la compra y $1.349,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.354,79.
