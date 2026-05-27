💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 27 de mayo de 2026
Los diferentes tipos de cambio se mantuvieron estables en una rueda donde el riesgo país bajó de los 500 puntos básicos y las reservas tocaron máximos desde 2019 tras el desembolso del FMI. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.378,43 para la compra y $1.429,90 para la venta este 27 de mayo, lo que representa una suba de 0,07% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.429,73 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.
Por último el dólar mayorista está $1.403,50 para la compra y $1.412,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.476,97.
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