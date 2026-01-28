En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.413,25 para la compra y $1.463,92 para la venta este 28 de enero, lo que representa una suba de 0,03% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.415 y para la venta $1.465 (se mantiene).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, representa una baja de 0,34% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.462,35 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.904,50.

Por último el dólar mayorista está $1.435,50 para la compra y $1.444,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.502,13.

