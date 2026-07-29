En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.467,28 para la compra y $1.518,59 para la venta este 29 de julio, lo que representa una baja de 0,15% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (baja 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.550 para la compra y $1.570 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.524,06 lo que representa una baja de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.487 para la compra y $1.496 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.585,68.

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