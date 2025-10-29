En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.411,48, para la compra y $1.464,40 para la venta este 29 de octubre, lo que representa una baja de 1,57% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (baja 2,34%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, representa una baja de 0,68% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.475,21 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898,00.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.456 para la compra y $1.465 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.487,20.

Ads