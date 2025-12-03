En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.423,91, para la compra y $1.475,49 para la venta este 3 de diciembre, lo que representa una baja de 0,09% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.430 y para la venta $1.480 (se mantiene).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.470,30 lo que representa una baja de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.924.

Por último el dólar mayorista está $1.444 para la compra y $1.453 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.510,99..

