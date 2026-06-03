En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.403,70 para la compra y $1.454,37 para la venta este 3 de junio, lo que representa una suba de 0,68% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (suba de 0,69%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.461,18 lo que representa una suba de 0,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.429 para la compra y $1.438 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.502,67.

Puede interesarte

Ads