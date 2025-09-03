En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.334,74, para la compra y $1.377,09 para la venta este 3 de septiembre, lo que representa una baja de 0,13% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.375 (sin variaciones).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta, representa una baja de 0,74% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.369,90 lo que representa una suba de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.787,50.

Por último el dólar mayorista está $1.352,50 para la compra y $1.361,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.371,58.

