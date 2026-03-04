En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.376,14 para la compra y $1.427,83 para la venta este 4 de marzo, lo que representa una baja de 0,39% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (baja 1,05%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una baja de 0,7% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.427,70 lo que representa una baja de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846.

Por último el dólar mayorista está $1.391,50 para la compra y $1.400,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.465,75.

