En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.425,34, para la compra y $1.478,61 para la venta este 5 de noviembre, lo que representa una baja de 0,68% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (baja -0,67%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa una baja de 1,37% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.478,74 lo que representa una baja de 1,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.

Por último el dólar mayorista está $1.440 para la compra y $1.449 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.498,90.

